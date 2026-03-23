PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen; alleinbeteiligt gegen Baum

Diepholz (ots)

Eine 70-jährige Führerin eines Pkw befuhr am 23.03.2026, gegen 16:30 Uhr die Bassumer Straße (L333) in Bassum von Syke in Richtung Bramstedt und kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte sie mit einem Straßenbaum. Im Fahrzeug befanden sich neben der Fahrzeugführerin zwei Kinder, darunter ein achtjähriger sowie ein zehnjähriger Junge. Die 70-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Kollision schwer verletzt. Nachdem sie durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden konnte, wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die beiden Kinder wurden ebenfalls durch den Zusammenstoß verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht. Bislang ist noch unklar, ob sie bei dem Unfall leicht oder schwer verletzt wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Fahrbahn wird noch bis in die Abendstunden voll gesperrt sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 08:45

    POL-DH: Bassum (Osterbinde) - Körperliche Auseinandersetzung während eines Fußballspiels

    Diepholz (ots) - Am 22.03.2026, gegen 13:40 Uhr kam es nach einem Foulspiel in der Begegnung zwischen dem SV Osterbinde II und dem FC Syke 01 in Bassum, Osterbinde, zunächst zu einer Rudelbildung auf dem Spielfeld. Im weiteren Verlauf wurde ein 43-jähriger Mann durch vier Täter geschlagen und dadurch verletzt. Der 43-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 14:43

    POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 21.03.2026

    Diepholz (ots) - Bassum - Einbruch in Praxisräumlichkeiten In der Nacht vom 20.03.2026 auf den 21.03.2026 ist es im Ärztehaus Bassum, Marie-Hackfeld-Str. 8, zu Einbrüchen gekommen. Innerhalb des Gebäudes sind insgesamt sieben Praxen gewaltsam geöffnet worden, sodass die Täterschaft Zutritt erlangt hat. Der verursachte Schaden wird dabei auf mehrere tausend Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren