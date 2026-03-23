Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen; alleinbeteiligt gegen Baum

Diepholz (ots)

Eine 70-jährige Führerin eines Pkw befuhr am 23.03.2026, gegen 16:30 Uhr die Bassumer Straße (L333) in Bassum von Syke in Richtung Bramstedt und kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte sie mit einem Straßenbaum. Im Fahrzeug befanden sich neben der Fahrzeugführerin zwei Kinder, darunter ein achtjähriger sowie ein zehnjähriger Junge. Die 70-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Kollision schwer verletzt. Nachdem sie durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden konnte, wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die beiden Kinder wurden ebenfalls durch den Zusammenstoß verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht. Bislang ist noch unklar, ob sie bei dem Unfall leicht oder schwer verletzt wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Fahrbahn wird noch bis in die Abendstunden voll gesperrt sein.

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