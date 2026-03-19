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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Mann in Wohnung ausgeraubt +

Giessen (ots)

Bischoffen: Mann in Wohnung ausgeraubt

Am Mittwochabend (18.03.2026) verschafften sich mehrere Männer gegen 20:10 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Niederweidbach. Als ein Bewohner des Hauses seine Wohnungstür öffnete, drangen fünf bis sechs dunkel gekleidete und maskierte Männer in die Wohnung ein und bedrohten den Bewohner. Die Täter schlugen den Mann und raubten einen circa 40 Zoll großen Fernseher. Danach flüchteten sie aus dem Haus. Die Kriminalpolizei des Lahn-Dill-Kreises ermittelt und fragt: Wem ist am Mittwochabend in Niederweidbach eine Gruppe von fünf bis sechs dunkel gekleideten Männern aufgefallen? Wer hat Personen gesehen, die einen Fernseher getragen oder in ein Fahrzeug geladen haben? Wer kann Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06441 9180 bei der Kriminalpolizei in Wetzlar zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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