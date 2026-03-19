Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbrecher nutzen Mülltonne als Hilfsmittel + Ohne Beute in Backstube + Einbruch in Bäckereifiliale + Zweimal gestört und geflüchtet +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Einbrecher nutzen Mülltonne als Hilfsmittel

Eine Mülltonne nutzten Einbrecher in Dortelweil als Steighilfe, um an ein Fenster eines Wohnhauses in der Freiherr-vom-Stein-Straße zu gelangen. Nachdem die Täter das Fenster aufgebrochen hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume des Hauses. Sie entwendeten Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag (17.03.2026), 17:00 Uhr und Mittwoch (18.03.2026), 12:30 Uhr. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung setzen.

Butzbach: Ohne Beute in Backstube

Ohne Beute blieben Einbrecher, die im Zeitraum von Mittwoch (18.03.2026), 18:00 Uhr bis Donnerstag (19.03.2026), 04:25 Uhr in eine Bäckerei in der Wetzlarer Straße in Butzbach eindrangen. Hierbei beschädigten die Unbekannten zwei Türen. Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Münzenberg: Einbruch in Bäckereifiliale

Gewaltsam verschafften sich Diebe Zutritt zur Filiale eine Bäckerei in der Gambacher Bahnhofstraße. Zwischen Mittwoch (18.03.2026), 18:30 Uhr und Donnerstag (19.03.2026), 02:55 Uhr brachen sie die Eingangstür auf und ließen einen kleinen Tresor mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Mithilfe: Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten mit der Kripo in Friedberg Kontakt aufzunehmen (Tel.: 06031 6010).

Niddatal: Zweimal gestört und geflüchtet

Mittwochnacht (18.03.2026) gegen 03:45 Uhr verschaffte sich ein schwarz gekleideter und maskierter Mann Zutritt zu einer Gaststätte an der L 3188 bei Bönstadt. Als er auf einen Zeugen traf, der sich im Gebäude befand, flüchtete der Täter. Dabei nahm er jedoch einen Schlüssel mit. Gegen 05:15 Uhr versuchte der Unbekannte mit diesem Schlüssel erneut in die Gaststätte zu gelangen. Der Zeuge machte jedoch auf sich aufmerksam und verscheuchte dadurch den Täter ein zweites Mal. Zeugenhinweise bitte an die Friedberger Kriminalpolizei (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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