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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Kriminalpolizei im Wetteraukreis warnt vor vermehrten Schockanrufen

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Giessen (ots)

Wetteraukreis: Kriminalpolizei im Wetteraukreis warnt vor vermehrten Schockanrufen

Die Kriminalpolizei im Wetteraukreis erhält derzeit vermehrt Mitteilungen über betrügerische Anrufe, die im Laufe des Donnerstags (19.03.2026) im Kreisgebiet, vorrangig im Bereich Bad Vilbel und Karben sowie im Ostkreis, aber auch in Friedberg, bei Bürgerinnen und Bürgern eingingen. Hierbei geben sich die Betrüger am Telefon als Polizeibeamte aus. Sie tischen den angerufenen Personen Geschichten von einem schweren Verkehrsunfall auf, den ein nahestehender Angehöriger verursacht habe. Dabei sei ein Mensch zu Tode gekommen. Dem Angehörigen drohe nun das Gefängnis. Mit zeitnaher Zahlung einer Kaution könne die Inhaftierung jedoch noch abgewendet werden. Bislang ist kein Fall bekannt geworden, in dem die Gauner am heutigen Tag mit ihrer perfiden Masche Erfolg hatten.

Die Polizei rät dazu, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld, Wertgegenstände oder Bankunterlagen an unbekannte Personen. Außerdem empfiehlt die Polizei innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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