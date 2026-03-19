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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Reptilienzaun zerstört - Zeugen gesucht + Einbruch in Einfamilienhaus

Giessen (ots)

Reiskirchen: Reptilienzaun zerstört - Zeugen gesucht

Auf einer Länge von mehreren Hundert Metern beschädigte ein Unbekannter einen Reptilienzaun. Der Zaun ist Teil eines geplanten Verkehrsbauprojektes und befindet sich an unterschiedlichen Örtlichkeiten in der Feldgemarkung zwischen Reiskirchen und dem Ortsteil Lindenstruth. Der Unbekannte zerschnitt den Zaun zwischen Dienstag (17.3.), 22 Uhr und gestern Morgen, 7 Uhr. Der verursachte Schaden liegt ersten Schätzungen im unteren, fünfstelligen Eurobereich.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zu möglichen Verursachern des Schadens geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Reiskirchen: Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Sonntag (15.3.), 10 Uhr und Montag, 16 Uhr, hebelte ein Unbekannter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Höhenstraße auf. Der Einbrecher durchsuchte die Wohnräume, erbeute Schmuck und entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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