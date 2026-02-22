Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Viele Wahlen beim Löschzug Gefahrgute Kreis Pinneberg

Pinneberg (ots)

Der Löschzug Gefahrgut des Kreises Pinneberg hat während seiner Jahreshauptversammlung am Samstag (21. Februar) seine Führungsspitze bestätigt, in den darunter liegenden Ebenen aber mehrere Kameraden neu in verantwortliche Positionen gewählt. Für ein ausscheidendes Vorstandsmitglied gab es eine hohe Ehrung. Die Leitung der Gefahrgutspezialisten liegt auch in den kommenden sechs Jahren in den Händen von Markus Ketelsen (Freiwillige Feuerwehr Hasloh) und dessen Stellvertreter Christoph Supthut (FF Pinneberg). Beide erhielten in geheimer Wahl jeweils einen deutlichen Vertrauensbeweis. Zu einem der beiden Zugführer bestimmten die 50 Wahlberechtigten im Schulungsraum der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Tornesch-Ahrenlohe Oliver Baumgarten (FF Kölln-Reisiek), der sich gegen zwei Gegenkandidaten durchsetzte. Zweiter Zugführer bleibt Lars-Ole Hansen (FF Tornesch). Gewählt wurden außerdem die Gruppenführer René Ketelsen (Gruppe Einsatz), Tom Labusch (Gruppe Dekon) und Jens Eckelmann (Gruppe Messen) sowie deren Stellvertreter Lennart Ahrens, Michael Göring und Heiko Bornholdt. Schriftführer ist nach wie vor Timo Gerkens. Aus dem Vorstand ausgeschieden ist der bisherige Zugführer Marc-Oliver Peters - und das mit einer ganz besonderen Ehrung. Kreiswehrführer Stefan Mohr heftete dem überraschten Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kummerfeld das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze an die Uniformjacke. Damit wurde das Engagement des 59-Jährigen, der im Alter von 14 Jahren in die Jugendfeuerwehr seiner Heimatgemeinde eintrat, gewürdigt. 2011 wurde er dort stellvertretender Wehrführer, zwei Jahre später Wehrführer. Parallel dazu übernahm er beim LZG 2009 Verantwortung als Gruppenführer und seit 2012 als Zugführer. 2025 folgte die Wahl in den Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg als Beisitzer. Mit der Silbernen Ehrennadel des Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein geehrt verabschiedete sich Detlef Werner aus dem aktiven Dienst des Gefahrgutzugs und wechselte wie Markus Seher in die Ehrenabteilung. Als Fachberater Chemie beerbt ihn Dr. Jens Eckelmann aus Barmstedt. Der Löschzug Gefahrgut war im Jahr 2025 zu 30 Einsätzen alarmiert worden - von der telefonischen Fachberatung bis hin zu einer langwierigen Bergung von Gefahrstoffen auf dem Rastplatz Steinburg an der A23 zusammen mit den LZG Steinburg und dem LZG Dithmarschen. Dabei sind 1031 Einsatzstunden geleistet worden. Weitere 1659 Dienststunden investierten die Helfer in die Ausbildung - zusätzlich zu ihrer Arbeit in der örtlichen Feuerwehr. Außerdem konnte der Grundlagenlehrgang Gefährliche Stoffe und Güter in veränderter Form mit 24 Teilnehmer wieder durchgeführt werden. Dafür bedankte sich nicht nur Kreiswehrführer Mohr, sondern auch Eva Sühlsen. Die Abteilungsleiterin Sicherheit und Bevölkerungsschutz der Kreisverwaltung Pinneberg. "Wir in der Kreisverwaltung schätzen die Zusammenarbeit mit euch sehr", sagte sie in Richtung von Ketelsen und Supthut - stellvertretend für alle LZG-Mitglieder.

