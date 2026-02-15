Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Kreisjugendfeuerwehr: Viele Aktionen, engagierte Jugendliche und leider drei Vakante Posten

Pinneberg (ots)

Tornesch-Ahrenlohe¬ ¬- Zwei verdiente Feuerwehrmänner sind aus dem Kreisjugendfeuerwehrausschuss des KFV Pinneberg ausgeschieden: der bisherige stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwart Jan Sudeck und Volker Tanck als Fachwart Bildung traten während der Jahreshauptversammlung am Sonnabend (14. Februar) nicht erneut zur Wiederwahl an. Sudeck aber bleibt dem KJFA erhalten. Zusammen mit Nicolas Zemke, Asmus Marquard und Jonas Sommer bildet er den Fachbereich Bildung. Einen gewählten Fachwart hat das Quartett vorerst nicht. Während der Versammlung hatte sich für dieses Amt ebenso wie für den Fachwart Öffentlichkeitsarbeit und den Fachwart Schriftführung kein Kandidat gefunden. Der bisherige Schriftführer Jan Heitmann (FF Prisdorf) beerbt seinen Namensvetter Jan Sudeck als Stellvertreter von Kreisjugendfeuerwehrwartin Gerlinde Langeloh. Zur Beisitzerin wurde Silke Bade aus Heidgraben gewählt. Langeloh konstatierte angesichts der nicht zu leugnenden Lücken im KJFA: "Im Moment weiß ich nicht, wie wir die Aufgaben bewältigen sollen und ob wir überhaupt noch Entscheidungen im Kreisjugendfeuerwehrausschuss treffen dürfen. Für unsere Jugendfeuerwehren wird dies bedeuten, dass wir nicht alles so umsetzen können wie in der Vergangenheit." Sie und Kreiswehrführer Stefan Mohr hatten zuvor darum geworben, sich für die offenen Posten zur Wahl zu stellen. Dabei mangelt es nicht an Engagement - erst recht nicht bei den Jugendlichen. Der neue Kreisjugendgruppenleiter Fin Giese von der JF Kummerfeld und sein Stellvertreter Maximilian Wiek von der JF Uetersen hatten bei ihren Wahlen jeweils mehrere Gegenkandidaten. Zudem ernannte in Abwesenheit Nick Bahlke zum Leiter des Fachbereichs Bildung und Anika Bohm für den Bereich Jugendschutz. In den Jugendfeuerwehren im Kreis Pinneberg sind aktuell 538 Jungs und 288 Mädchen aktiv. Die einzige Kinderfeuerwehr in Tangstedt zählt 41 Mitglieder. Betreut werden sie von 261 Frauen und Männer. 49 Jugendliche sind im vergangenen Jahr in die Einsatzabteilungen der Feuerwehren übernommen worden. 90 Mädchen und Jungen aus 17 Jugendfeuerwehren haben 2025 die Leistungsspange erworben. Zu den Höhepunkten des vergangenen Jahres zählte Gerlinde Langeloh das Pfingstzeltlager in Rellingen, den Kreisjugendfeuerwehrtag in Kölln-Reisiek und den Aktionstag im Hansapark Sierksdorf. Sie bedankte sich bei der Sparkasse Südholstein für den Sparkassenfonds, aus dem 7500 Euro ausgeschüttet worden waren. "Davon wurden Anschaffungen getätigt, die wesentlich für die Ausrichtung unserer Events sind." Unter den Gästen der Jahreshauptversammlung in der FTZ Tornesch-Ahrenlohe waren Kreispräsident Helmuth Ahrens (CDU), der CDU-Bundestagsabgeordnete Daniel Kölbl aus Tornesch, der stellvertretende Landesjugendfeuerwehrwart Thorsten Weber, Jens Brümmerstedt (Kreisjugendwart Dithmarschen), mehrere Kreistagsabgeordnete, Michael Sommer vom Kreisjugendring Pinneberg sowie Justus Reichelt, Sascha Peters und Hanna Hamann vom THW Barmstedt sowie Kreiswehrführer Stefan Mohr mit mehreren Vorstandsmitgliedern des KFV Pinneberg. Besonders herzlich begrüßte Langeloh ihre Amtsvorgänger Gerd Siemsen, Wilfried Vater, Ernst-Niko Koberg Kreispräsident Ahrens nannte Versammlung als gute Gelegenheit, einmal innezuhalten und Danke zu sagen. "Wenn wir über die Jugendfeuerwehr sprechen, sprechen wir nicht nur über die Ausbildung. Wir sprechen über einen zentralen Baustein unseres Gemeinwesens." Sicherheit entstehe nicht erst im Einsatz, sie entstehe viel früher - und genau da komme die Jugendfeuerwehr ins Spiel. "Demokratie, Entscheidungen gemeinsam zu treffen, Verantwortung zu übernehmen", nannte Ahrens ebenso als Aspekte wie "gelebte Integration, gelebte Teilhabe." Auch Kreiswehrführer Stefan Mohr betonte diese Werte, die die Jugendlichen lebten. "Ihr seid die Zukunft unseres Feuerwehrwesens und ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Gemeinwesens", sagte er. Wichtige Termine 2026 19.09.: Lehrgang Jugendschutz und Prävention im Kreis Pinneberg/FTZ 29.08.: Aktionstag im Heidepark Soltau

