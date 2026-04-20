Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein - BAB 1

Falschfahrer auf der BAB 1 bei Heiligenhafen

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Montag (20.04.2026) befuhr ein Mann mit seinem Kleintransporter die BAB 1 von Heiligenhafen kommend in Richtung Hamburg, nutzte dafür aber die Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden. Das Fahrzeug konnte auf Höhe Oldenburg i.H. aufgestoppt werden. Die Polizeibeamten des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz entnahmen dem alkoholisierten Fahrer eine Blutprobe und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Gegen 01.50 Uhr stellte ein Pkw-Fahrer in Heiligenhafen fest, dass ein Kleintransporter auf die Autobahnauffahrt Heiligenhafen-Ost in Richtung Norden fuhr, der Fahrer dann aber die linke Fahrspur nutzte und sein Fahrzeug so auf der BAB 1 in Richtung Süden auf der Richtungsfahrbahn Norden führte. Der Zeuge reagierte schnell und gelangte über die richtige Autobahnauffahrt auf die Richtungsfahrbahn Süden, um neben dem Transporter herzufahren. Dadurch konnte er die Polizeiregionalleitstelle, die er parallel kontaktiert hatte, stets aktuell über den Standort des Falschfahrers informieren.

Durch Polizeibeamte konnte der 52-jährige Fahrer des Kleintransporters Mercedes Vito (Staatsangehörigkeit: schwedisch) in Höhe der Autobahnabfahrt Oldenburg i.H.-Nord durch eine Vollsperrung aufgestoppt und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,47 Promille. Daher wurde dem Falschfahrer anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Zur konkreten Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es nach aktuellem Sachstand durch die Fahrt des 52-jährigen nicht. Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

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