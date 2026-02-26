Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Technischer Ausfall bei Wartungsarbeiten beeinträchtigt IT-Systeme der Thüringer Polizei

Erfurt (ots)

- Geplante Wartungsarbeiten führten zu technischem Ausfall der Stromversorgung im TLKA - Polizeiliches Rechenzentrum und IT-Verfahren zeitweise nicht verfügbar - Onlinewache und Notruf für Bürgerinnen und Bürger erreichbar, polizeiliche Einsatzfähigkeit weiterhin gewährleistet

Erfurt. Bei geplanten Wartungsarbeiten an der Stromversorgung im Thüringer Landeskriminalamt (TLKA) ist es am Donnerstagmorgen zu einem technischen Zwischenfall gekommen. In der Folge kam es zu einem vollständigen Ausfall des polizeilichen Rechenzentrums. Die bestandenen Einschränkungen in der Telefonanlage der Thüringer Polizei sind mittlerweile vollständig behoben und alle Dienststellen sind wieder telefonisch erreichbar.

Gegen 8:00 Uhr begannen planmäßige Arbeiten zur Erneuerung eines Teils der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) am Standort in der Kranichfelder Straße. Im Zuge des Lastwechsels auf die Notstromversorgung fiel die USV wenige Minuten später vollständig aus.

Der Ausfall führte zu einem kompletten Stromverlust im Rechenzentrum sowie zu Einschränkungen in Teilen der Infrastruktur auf der Liegenschaft. Seit etwa 8:50 Uhr ist die Stromversorgung über das Netz der Stadtwerke wiederhergestellt und die Maßnahmen zur schrittweisen Wiederherstellung der Systeme sind angelaufen. Die polizeiliche Einsatzfähigkeit war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Nach aktuellem Stand hat sich die Stromversorgung stabilisiert. Zudem wurden die zuständigen Fachfirmen zur weiteren Analyse des Vorfalls hinzugezogen. Eine koordinierte Fehlersuche ist für den weiteren Tagesverlauf vorgesehen.

Der polizeiliche Betrieb ist gewährleistet.

Original-Content von: Landeskriminalamt Thüringen, übermittelt durch news aktuell