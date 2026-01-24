Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: 10.000 EUR Belohnung für sachdienliche Hinweise: LKA ermittelt weiter nach Brandanschlag auf Bundeswehr-LKW

Erfurt (ots)

- Brandanschlag auf Bundeswehrfahrzeuge vom Juni 2025 beschäftigt weiterhin die Ermittler. - Gezielt aufgebrachte Brandbeschleuniger setzten Spezialfahrzeuge in Brand. - 10.000 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise

Das Landeskriminalamt Thüringen ermittelt wegen Brandstiftung nach einem Brandanschlag auf Bundeswehr-LKW vom Juni 2025. Tatort war das Gelände der MAN Trucks & Bus Service GmbH im Schmalwasserweg 2 in Erfurt-Gispersleben. Am Samstagabend, 21. Juni 2025, gegen 23:45 Uhr, wurden dort sechs Bundeswehr-LKW in Brand gesetzt. Drei Fahrzeuge brannten komplett aus, drei weitere wurden schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt im Millionenbereich.

Nach aktuellem Stand schnitten der oder die Täter durch den Zaun, gelangten so auf das Grundstück und brachten gezielt Brandbeschleuniger an die Spezialfahrzeuge und setzten diese in Brand. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Fast exakt ein Jahr zuvor, am 1. Juni 2024, kam es am selben Ort zu einer sehr ähnlichen Tat. Auch damals brannten sechs Militärfahrzeuge. Ob beide Fälle zusammenhängen, prüfen die Ermittler.

Am 26. Juni 2025 tauchten auf Telegram und vk.com Fotos und Videos der Tat auf. Ein Teil der Bilder wurde Tage nach der Tat vom Tatort aufgenommen. Möglicherweise war der Urheber erneut vor Ort. Außerdem existiert ein Video, das den Brand aus der Perspektive eines vorbeifahrendes Autos zeigt. Die Person, die dieses Video aufgenommen hat, ist ein wichtiger Zeuge.

Für Hinweise, die zur Aufklärung beitragen, hat die Staatsanwaltschaft Erfurt eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise zum Tatablauf, zu möglichen tatverdächtigen Personen, auffälligen Fahrzeugen oder vorhandenen Bild- und Videoaufnahmen nimmt das Landeskriminalamt Thüringen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 58 90 503, per E-Mail an lka@polizei.thueringen.de entgegen und auch über das Hinweisportal unter https://th.hinweisportal.de/w376r7xwce entgegen. Dort können Sie auch Bild- und Videodateien übermitteln. Bitte nutzen Sie für Hinweise rund um die Tat ausschließlich die oben genannten Kommunikationswege.

Original-Content von: Landeskriminalamt Thüringen, übermittelt durch news aktuell