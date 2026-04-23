Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Unfall unter Medikamenteneinfluss

Dank zweier Zeugen ermittelte die Polizei am Mittwoch nach einem Unfall in Achstetten den mutmaßlichen Verursacher.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr sei der Fahrer eines VW Caddy auf der L265 unterwegs gewesen. Der Mann fuhr aus Richtung Achstetten kommend nach rechts in einen Kundenparkplatz eines Discounters. Beim Abbiegen fuhr der VW wohl über einen Fahrbahnteiler und beschädigte dadurch einen Wegweiser. Danach setzte der VW zurück und fuhr weiter auf den Kundenparkplatz, so die Zeugen später bei der Polizei. Bei der Fahrt auf dem Parkplatz sei der VW wohl auch gegen den Bordstein geraten, bevor der Autofahrer mühevoll einparken konnte. Die Zeugen handelten richtig und verständigten die Polizei. Bei der Überprüfung des 35-Jährigen stellten die Ermittler fest, dass der sichtlich unter Medikamenteneinwirkung stand. Ein Urintest schlug positiv auf Medikamente an. Ein Test auf Alkohol verlief negativ. Der Mann musste mit in ein Krankenhaus und Blutproben abgeben. Seinen Führerschein durfte er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft behalten. Der mutmaßliche Unfallverursacher muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei Laupheim schätzt den Schaden am Wegweiser auf rund 250 Euro. Am Auto entstand wohl kein Schaden.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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