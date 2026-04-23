Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lauterach - Müllsünder ermittelt

In den vergangenen Tagen entsorgten zwei Männer ihren Unrat in einem Waldstück bei Lauterach.

Ulm (ots)

Ein Bauhofmitarbeiter teilte der Polizei den entsorgten Müll, bestehend aus vier Säcken mit Hausmüll und diversen Schriftstücken mit. Die Säcke lagen in einem Waldstück nahe "Hochberg". In dem Müll befanden sich Unterlagen, die auf die Spur eines 61-Jährigen aus dem Alb-Donau-Kreis und auf einen 21-Jährigen aus dem Landkreis Ravensburg führten. Der Müll wurde von der Gemeinde entsorgt. Neben einer Anzeige wegen unerlaubter Müllentsorgung werden die Männer wohl auch die Kosten für die Abfallbeseitigung tragen müssen.

Hinweis:

Abfall ist ein allgegenwärtiges Problem. Er fällt täglich an kann die Umwelt erheblich und nachhaltig schädigen. Wir haben in Deutschland Gesetzte, die die Abfallentsorgung im Sinne aller Lebewesen regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch strafbar. Helfen Sie mit, unsere Welt so sauber wie möglich zu halten. Zum Wohle aller.

++++0751585

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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