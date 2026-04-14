Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gegen Bewährungsauflagen verstoßen - 25-Jähriger verhaftet

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Haren (Ems) (ots)

An der deutsch-niederländischen Grenze wurde Montagabend ein 25-Jähriger festgenommen. Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht, da er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte.

Eine Streife der Landespolizei hatte den Mann gegen 23 Uhr in der Ortschaft Rütenbrock angetroffen und kontrolliert. Da er keine gültigen aufenthaltsrechtlichen Dokumente vorweisen konnte und zuvor offenbar aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist war, bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise. Der Mann wurde daraufhin zuständigkeitshalber an die Bundespolizei übergeben.

Bei der Überprüfung der Personalien des 25-jährigen Algeriers stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann von der Justiz mit einem Sicherungshaftbefehl gesucht wurde.

Der Mann war wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Im Januar 2024 wurde die Vollstreckung einer Reststrafe von 241 Tagen zur Bewährung ausgesetzt. Weil der Mann seinen Bewährungsauflagen nicht nachkam und sein Aufenthaltsort unbekannt war, hatte das zuständige Gericht die Bewährung widerrufen und Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde der Mann wurde heute Vormittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bei dem 25-Jährigen wurde zudem eine Kleinstmenge Haschisch sichergestellt. Darüber hinaus bestand seitens der Justiz ein Interesse für den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes, sie hatte ihn zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

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