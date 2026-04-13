Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen 33-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er muss nun für zwanzig Tage ins Gefängnis.

Der 33-Jährige war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus gegen 01:00 Uhr nachts auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 33-jährigen Afghanen stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war im Dezember 2024 rechtskräftig wegen Betrug verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 3818,01 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 20 Tagen zu verbüßen. Da der Mann die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

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