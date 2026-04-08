Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Vorwurf des Menschenhandels - International gesuchte Frau bei Grenzkontrolle festgenommen

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Emden (ots)

Die Bundespolizei hat Ostermontag eine international gesuchte 46-Jährige festgenommen. Die Festnahme erfolgte auf Grund der Ausschreibung wegen eines britischen Haftbefehls.

Die 46-jährige Litauerin reiste kurz nach 15 Uhr mit einem aus Spanien kommenden Flugzeug nach Deutschland ein, als sie auf dem Flugplatz Emden von Beamten der Bundespolizei grenzpolizeilich kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen die 46-Jährige eine internationale Fahndung der britischen Justiz existiert. Der Frau wird im Vereinigten Königreich Menschenhandel vorgeworfen.

Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde sie heute Mittag einer Richterin am Amtsgericht Emden vorgeführt und die vorläufige Festhalteanordnung erlassen. Im Anschluss wurde die 46-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat jetzt das weitere Auslieferungsverfahren nach Großbritannien übernommen.

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