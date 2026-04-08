Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bei Grenzkontrolle verhaftet - 25-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht

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Bad Bentheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstagabend bei der Einreisekontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze einen 25-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Der 25-Jährige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Bus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Beamte der Bundespolizei den Fernreisebus am Dienstagabend gegen 19:55 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der tschechische Staatsangehörige mit Untersuchungshaftbefehl von der Justiz gesucht wird. Ihm wird gemeinschaftlicher Diebstahl zur Last gelegt. Da Fluchtgefahr besteht, hatte ein Gericht die Untersuchungshaft angeordnet.

Der Mann wurde verhaftet und nach einer Nacht im Polizeigewahrsam gegen Mittag einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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