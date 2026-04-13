Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drei Haftbefehle vollstreckt - Mann muss ins Gefängnis

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Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann festgenommen. Der 36-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Mann wurde am Morgen gegen 5:00 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Insasse eines Fernreisebusses in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Deutsche in drei Fällen von der Justiz gesucht wurde. In einem Fall wird ihm gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Da er trotz ordnungsgemäßer Ladung unentschuldigt der Hauptverhandlung ferngeblieben war, hatte das Gericht die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen den Mann erlassen. In einem anderen Fall wurde der 36-Jährige wegen Betrugs zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von einem Monat verurteilt, welche durch die Zahlung einer Geldstrafe von 1.800 Euro abgewendet werden könnte. Diese konnte er nicht begleichen. Weiterhin bestand gegen den Mann ein Haftbefehl aus einem Ordnungswidrigkeitenverfahren, wonach er weitere vier Tage Haft zu verbüßen hatte.

Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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