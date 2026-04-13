Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl an der Grenze

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Nordhorn (ots)

Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hat die Bundespolizei am Samstag an der deutsch-niederländischen Grenze den Haftbefehl gegen einen gesuchten 31-Jährigen vollstreckt.

Der Mann war in einem Auto aus den Niederlanden eingereist. Gegen 11:20 Uhr wurde das Fahrzeug an der Denekamper Straße in Nordhorn angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 31-jährigen Deutschen stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Grund war eine nicht bezahlte Geldstrafe von 4.500 Euro wegen Vorsätzliches Führen eines unversicherten Kraftfahrzeuges aus dem Jahr 2025.

Weil er die Strafe nicht selbst begleichen konnte, zahlte schließlich der Lebensgefährte seiner Mutter die Geldstrafe bei seiner örtlichen Polizeidienststelle ein und ersparte somit dem 31-Jährigen einen Gefängnisaufenthalt.

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