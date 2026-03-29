Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Baum blockiert Fahrbahn

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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 29. März 2026 um 13:41 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zum Hardtbergweg alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Dieser wurde mit der Bügelsäge zerkleinert. Abschließend wurde die Straße von Laub und Ästen befreit. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

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