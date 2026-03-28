Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Erfolgreicher Abschluss der Truppmannausbildung

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Hünxe (ots)

Für 20 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Hünxe und Schermbeck ist am heutigen Samstag die Truppmannausbildung erfolgreich zu Ende gegangen. Nach bestandener Prüfung überreichten die Leiter der Feuerwehren allen Teilnehmenden die Lehrgangsurkunden.

Für die Nachwuchskräfte startete im Februar der zweite Teil der Grundausbildung, der mehr als 80 Unterrichtseinheiten umfasst. Dieser wird seit mehreren Jahren in einer interkommunalen Ausbildungsgemeinschaft von den Feuerwehren Hünxe und Schermbeck gemeinsam durchgeführt.

Ein Schwerpunkt liegt in Teil 2 auf der Brandbekämpfung. Dazu gehört der Aufbau einer Wasserversorgung, das Kennenlernen der wasserführenden Armaturen sowie die Beantwortung der Fragen "Wann setze ich Schaum als Löschmittel ein?" und "Wie gehe ich im Innenangriff vor?".

Ebenso geht es um die Technische Hilfeleistung. Die Ausbilder aus den eigenen Reihen vermittelten Wissen über das Öffnen von Türen und Fenstern, das Schaffen von Zugangsöffnungen bei Verkehrsunfällen und das Retten von Personen mit hydraulischen Rettungsgeräten. Kurzum: In diesen Modulen wurde es spannend und es ging richtig zur Sache.

Mit dem Abschluss dieses Lehrgangs ist der Weg für den Besuch weiterer Lehrgänge geebnet, beispielsweise für die Ausbildung zum Sprechfunker oder zum Atemschutzgeräteträger. Wir gratulieren allen Kameradinnen und Kameraden herzlich zur bestandenen Prüfung und wünschen ihnen viel Erfolg und Freude bei der Ausübung dieses wichtigen Ehrenamtes.

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