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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nachtrag - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Mann mit schweren Verletzungen am Karlsplatz in Ulm aufgefunden - Sonderkommission eingerichtet

Ulm (ots)

Wie berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6257930 wurde die Polizei am Samstagmorgen (18.04.2026), kurz nach 2:00 Uhr, zu einem schwer verletzten Mann am Karlsplatz in Ulm gerufen.

Bei der Kriminalpolizei Ulm wurde zwischenzeitlich die Sonderkommission Karl zur Aufklärung der Tat eingerichtet.

Der geschädigte 75-jährige Mann wurde mittlerweile operiert und befindet sich weiterhin in einem kritischen Gesundheitszustand.

Am Samstag war der Bereich um den Karlsplatz bis zum späten Nachmittag weiträumig zur Spurensuche abgesperrt. Die Polizei Ulm wurde hierbei durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt.

Derzeit werden die am Tatort gesicherten Spuren beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg ausgewertet.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ulm weiterhin unter der Telefonnummer 0731/188-0 entgegen.

++++

Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, Tel. 0731 189-1441

Polizeipräsidium Ulm, Sven Vrancken, Tel. 0731 188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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