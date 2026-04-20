Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Bei Unfall leicht verletzt

Am Freitag missachtete ein 18-Jähriger bei Eberhardzell die Vorfahrt eines 38-Jährigen.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Volvo die K7569 von Mühlhausen in Richtung Bad Waldsee. Von rechts, aus einem Verbindungsweg, bog ein 18-Jähriger auf die Kreisstraße ein. Der Opel-Fahrer achtete dabei nicht auf die Vorfahrt des Volvo-Fahrers und die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall lösten am Volvo sämtliche Airbags aus. Während der Volvo-Fahrer unverletzt blieb, kamen der 18-Jährige sowie die drei weiteren Insassen des Opels vorsorglich in eine Klinik. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Autos. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Volvo wird auf 10.000 Euro, der am Opel auf 25.000 Euro geschätzt.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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