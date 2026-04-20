Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d. Fils - E-Bike gestohlen

Am Wochenende klaute ein Unbekannter in Ebersbach a.d. Fils ein Pedelec.

Ulm (ots)

Wohl in der Zeit zwischen Freitag 10.45 Uhr und Sonntag 20 Uhr stand das Pedelec an einer Unterführung in der Hardtstraße. Der Eigentümer hatte das Bike mit einem Schloss am dortigen Abstellplatz für Fahrräder angeschlossen. Unbekannte knacken das Schloss und nahmen das hochwertige Pedelec mit samt Sicherung. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Husqvarna, Modell LC LTD, 29 Zoll in der Farbe silber-orange.

Die Polizei empfiehlt generell, rund zehn Prozent des Kaufpreises für VdS-geprüfte Schlösser aufzuwenden. Günstige Schlösser sind oft schnell aufgezwickt, weiß die Polizei und rät: Benutzen Sie massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit Rahmen, Vorder- und Hinterrad an festen Gegenständen an. So kann Ihr Rad nicht weggetragen werden. Notieren Sie sich die Fahrradrahmennummer und bewahren Sie diese gemeinsam mit den Fahrradunterlagen auf. Die Rahmennummer benötigt die Polizei im Falle eines Diebstahls, um Ihr Fahrrad zur Fahndung ausschreiben zu können. Machen Sie ein Farbfoto von Ihrem Fahrrad für Ihre Unterlagen. Ganz praktisch ist die Fahrradpass-App für Smartphones, die in den App-Stores kostenlos heruntergeladen werden kann. Sie erfasst alle wichtigen Daten, die sich anschließend auch ausdrucken und abheften lassen. Weitere Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl und einen Fahrradpass zum Ausfüllen finden Sie in der Broschüre "Guter Rat ist nicht teuer. Und der Verlust Ihrer Rades?" bei den Polizeidienststellen des Landes.

++++0729417

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell