Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Am Samstag zog sich ein 52-Jähriger beim Sturz von seinem Rad Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr war ein 52-Jähriger im Kapellenweg unterwegs. Der Radler stürzte von seinem Pedelec und erlitt dabei Verletzungen. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Radfahrer Alkohol getrunken hatte. Rettungskräfte brachten den 52-Jährigen mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in eine Klinik. Dort nahm ihm ein Arzt auch Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der 52-Jährige intus hatte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige von der Polizei.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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