Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Ulm

Zeugen gesucht -

Ulm (ots)

/ Samstagabend warf ein Unbekannter einen Brandsatz auf ein Gartenhaus in Heidenheim.

Gegen 21.30 Uhr warf ein Unbekannter einen Brandsatz auf ein Gartenhaus in der Kleingartenanalage in der Scheidemannstraße. In der angrenzenden Pergola befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen, welche das Feuer auf dem Dach bemerkten. Diese konnten den Brand unmittelbar löschen. Ein Übergreifen des Feuers konnte verhindert werden. Es verletzte sich niemand. Das Kriminalkommissariat Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte vor Ort umfangreiche Spuren. Die Ermittlungen zum möglichen Täter und den Hintergründen der Tat laufen derzeit auf Hochtouren. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise in Zusammenhang mit der Tat machen können, sich dringend beim Kriminalkommissariat Heidenheim unter der Telefonnr.07321/3220 zu melden.

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Staatsanwaltschaft Ellwangen, Tel. 07961/810 Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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