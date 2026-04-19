Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen/Ennahofen - Schienbein durch Baumstamm gebrochen

Am Samstagvormittag kommt es zu einem Arbeitsunfall bei Holzarbeiten.

Ulm (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr arbeiteten zwei Personen daran, den erworbenen Reisschlag aus einem unwegsamen Waldgelände abzutransportieren.

Als ein kleiner Baumstamm über die Seilwinde nach oben transportiert werden sollte, verhakte sich dessen Stammspitze an einem Baumstumpf und schlug mit großer Wucht gegen das rechte Bein eines Arbeiters, wodurch mindestens das Schienbein brach.

Der Verletzte konnte durch die Rettungskräfte geborgen und zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus nach Ehingen verbracht werden.

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