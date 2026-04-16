Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren ohne Versicherungsschutz
Betzdorf (ots)
Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der PI Betzdorf in der Nacht auf Donnerstag, 16.04.2026, gegen kurz vor 01:00 Uhr in der Decizer Straße einen Mercedes Sprinter. Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug wegen fehlenden Haftpflichtversicherungsschutzes eine Fahndungsausschreibung bestand. Entsprechend wurde dem 27-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt, und gegen ein Strafverfahren eingeleitet.
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