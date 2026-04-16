POL-PDNR: Fahren ohne Versicherungsschutz

Niederfischbach (ots) - Der 41-Fahrzeugführer eines Ford-Transporters befuhr am Mittwoch, 15.04.2026, gegen kurz nach sechs Uhr die L 280 aus Richtung Kirchen (Sieg) kommend in Fahrtrichtung Freudenberg. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Das Unfallfahrzeug durchbrach die Schutzplanke, welche sich im Bereich ...

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