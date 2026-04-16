Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Niederfischbach (ots)

Der 41-Fahrzeugführer eines Ford-Transporters befuhr am Mittwoch, 15.04.2026, gegen kurz nach sechs Uhr die L 280 aus Richtung Kirchen (Sieg) kommend in Fahrtrichtung Freudenberg. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Das Unfallfahrzeug durchbrach die Schutzplanke, welche sich im Bereich einer Firmenzufahrt befindet, und kam letztlich auf dem dortigen Firmengelände zum stehen. Der Unfallversucher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde totalbeschädigt; ebenso entstand erheblicher Sachschaden an der Schutzplanke.

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