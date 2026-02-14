Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Trunkenheitsfahrt gestoppt - 40-Jähriger leistet Widerstand

Lingen (ots)

In der Nacht zu Samstag, 14. Februar 2026, ist es im Bereich der Straßen Am Pulverturm / Castellstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen führten Polizeibeamte gegen 01:06 Uhr eine Verkehrskontrolle bei einem 40-jährigen Fahrer eines Land Rover durch. Zuvor hatte ein Zeuge die Polizei über einen weißen Pkw mit Stader Kennzeichen informiert, dessen Fahrer auffällig unterwegs gewesen sein soll.

Die eingesetzten Kräfte konnten das beschriebene Fahrzeug im Einmündungsbereich der Castellstraße feststellen. Der Fahrer beabsichtigte dort augenscheinlich zu wenden und setzte seine Fahrt anschließend fort, bis er durch die Beamten gestoppt werden konnte. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Hinweise auf eine mögliche weitere Beeinflussung durch Betäubungsmittel werden derzeit geprüft.

Im Rahmen der anschließenden Blutentnahme leistete der 40-Jährige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Fahrverhalten des Mannes geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Lingen unter der 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell