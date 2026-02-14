Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bockhorst - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bockhorst (ots)

Am Freitag, den 13. Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 05:10 Uhr und 15:05 Uhr im Weidenweg in Bockhorst zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Anschließend durchsuchten sie nahezu alle Räume, indem sie Schränke und Schubladen öffneten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde augenscheinlich kein Diebesgut erlangt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell