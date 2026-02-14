Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Schwerer Verkehrsunfall auf der A30 - Autobahn zeitweise voll gesperrt

Salzbergen (ots)

Am Freitag, den 13. Februar 2026, kam es gegen 12:40 Uhr auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Outlander befuhr gemeinsam mit ihrem 46-jährigen Beifahrer die Autobahn und wechselte vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen dort fahrenden 19-jährigen Fahrer eines VW Golf.

Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Mitsubishi gegen die Mittelschutzplanke sowie gegen einen auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Lkw, der von einem 57-Jährigen geführt wurde, geschleudert. Die 66-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt, ihr Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Autobahn bis 16.50 Uhr teilweise voll gesperrt. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Rheine-Nord abgeleitet und durch die Autobahnmeisterei weitergeführt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell