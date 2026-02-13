Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall
Lingen (ots)
Heute Morgen, dem 13. Februar 2026, gegen 07:00 Uhr, kam es auf dem Grenzweg 20 zu einem Verkehrsunfall.
Ein 21-jähriger Mann befuhr den Grenzweg aus Richtung Brögbern, als er aus von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der PKW überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und ist unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die Höhe des entstandenen Sachschadens bei 15.000 Euro.
