Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Lingen (ots)

Heute Morgen, dem 13. Februar 2026, gegen 07:00 Uhr, kam es auf dem Grenzweg 20 zu einem Verkehrsunfall.

Ein 21-jähriger Mann befuhr den Grenzweg aus Richtung Brögbern, als er aus von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der PKW überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und ist unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die Höhe des entstandenen Sachschadens bei 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

