Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Trickdiebstahl in Wohnung - Polizei warnt vor falschen Spendensammlern und sucht Zeugen

Uelsen (ots)

Am Sonntag, 8. Februar 2026, kam es zwischen etwa 13:00 Uhr und 13:30 Uhr in der Straße "Am Kindergarten" in Uelsen zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 86-jährigen Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte eine bislang unbekannte Frau an der Wohnungstür der Seniorin und gab sich als Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation aus, die Spenden sammeln würde. Die Geschädigte ließ die Frau in ihre Wohnung, wo diese sie in ein Gespräch verwickelte. Währenddessen verschaffte sich mutmaßlich eine weitere Person unbemerkt Zutritt zur Wohnung und durchsuchte die Räumlichkeiten.

Erst nachdem die angebliche Spendensammlerin die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die 86-Jährige Unregelmäßigkeiten. Am Folgetag stellte sie fest, dass diverser Schmuck entwendet wurde. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Die bislang unbekannte Frau wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Sie hatte schulterlanges blondes Haar und sprach mit einem mutmaßlich niederländischen Akzent. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Betrugsmasche. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung und prüfen Sie im Zweifel sorgfältig die Identität angeblicher Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Seriöse Organisationen kündigen Spendenaktionen in der Regel im Voraus an und können sich entsprechend ausweisen. Ziehen Sie im Zweifel Angehörige oder Nachbarn hinzu und informieren Sie die Polizei.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

