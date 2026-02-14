Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Büroräume - Polizei sucht Zeugen

Schüttorf (ots)

In den Abendstunden, des 12. Februar 2026, kam es gegen 21:46 Uhr am Hafermarkt in Schüttorf zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten einer LVM-Versicherung sowie eines Reisebüros. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter aus dem Reisebüro unter anderem Bargeld und Fahrkarten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

