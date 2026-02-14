PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugin und Verursacherin

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, den 29. Januar 2026, kam es gegen 14:50 Uhr in der Straße "Woltermanns Maate" in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit einem schwarzen Mercedes die Straße in Richtung "Mensenkamp". Auf Höhe der Hausnummer 6 kam ihr ein Müllwagen sowie ein weiterer Pkw entgegen. Dabei geriet die Fahrerin offenbar zu weit an den rechten Fahrbahnrand und kollidierte mit einer etwa 40 Zentimeter hohen Grundstücksmauer eines Anliegers. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach dem Unfall erschien eine bislang unbekannte Zeugin bei der Geschädigten und schilderte den Vorfall. Demnach habe sich die Zeugin mit ihrem Pkw hinter einem Müllwagen in Richtung Wietmarscher Straße befunden und beobachtet, wie der schwarze Mercedes gegen die Mauer fuhr. Die Zeugin habe versucht, die Fahrzeugführerin auf den Unfall aufmerksam zu machen, diese habe sich jedoch entfernt. Personalien oder eine Erreichbarkeit der Zeugin wurden nicht notiert.

Die Polizei bittet sowohl die bislang unbekannte Zeugin als auch weitere mögliche Hinweisgeber sowie die Fahrzeugführerin, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 08:30

    POL-EL: Salzbergen - Schwerer Verkehrsunfall auf der A30 - Autobahn zeitweise voll gesperrt

    Salzbergen (ots) - Am Freitag, den 13. Februar 2026, kam es gegen 12:40 Uhr auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Outlander befuhr gemeinsam mit ihrem 46-jährigen Beifahrer die Autobahn und wechselte vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen. Dabei übersah sie nach bisherigen ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:30

    POL-EL: Lingen - PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall

    Lingen (ots) - Heute Morgen, dem 13. Februar 2026, gegen 07:00 Uhr, kam es auf dem Grenzweg 20 zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann befuhr den Grenzweg aus Richtung Brögbern, als er aus von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der PKW überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und ist unverletzt. Nach bisherigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren