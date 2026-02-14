Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugin und Verursacherin

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, den 29. Januar 2026, kam es gegen 14:50 Uhr in der Straße "Woltermanns Maate" in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit einem schwarzen Mercedes die Straße in Richtung "Mensenkamp". Auf Höhe der Hausnummer 6 kam ihr ein Müllwagen sowie ein weiterer Pkw entgegen. Dabei geriet die Fahrerin offenbar zu weit an den rechten Fahrbahnrand und kollidierte mit einer etwa 40 Zentimeter hohen Grundstücksmauer eines Anliegers. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach dem Unfall erschien eine bislang unbekannte Zeugin bei der Geschädigten und schilderte den Vorfall. Demnach habe sich die Zeugin mit ihrem Pkw hinter einem Müllwagen in Richtung Wietmarscher Straße befunden und beobachtet, wie der schwarze Mercedes gegen die Mauer fuhr. Die Zeugin habe versucht, die Fahrzeugführerin auf den Unfall aufmerksam zu machen, diese habe sich jedoch entfernt. Personalien oder eine Erreichbarkeit der Zeugin wurden nicht notiert.

Die Polizei bittet sowohl die bislang unbekannte Zeugin als auch weitere mögliche Hinweisgeber sowie die Fahrzeugführerin, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

