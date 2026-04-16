Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bachenberg (ots)

Am Mittwoch, 15.04.2026, gegen 15.40 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 37 im Bereich Bachenberg ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer, von einem Verbindungsweg, nach links, in die K 37 einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der die K 37, aus Richtung Hilgenroth kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen befuhr. Bei dem Verkehrsunfall erlitten der 45-Jährige, die 70-jährige Fahrerin des zweiten beteiligten Fahrzeuges und ein 5-jähriges Kind, welches in diesem Pkw befördert wurde, Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Altenkirchen und die Polizei Altenkirchen.

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