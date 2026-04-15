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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Fahrzeugteil an geparktem PKW

Betzdorf (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen Teil des Seitenschwellers unterhalb der rechten hintern Tür (Beifahrerseite) eines Land Rovers. Das Fahrzeug war zwischen circa 8 und 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Tiergartenstraße abgestellt. Ein noch verbleibender, vorderer Teil des Seitenschwellers wurde durch die Tat beschädigt.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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