Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Fahrzeugteil an geparktem PKW
Betzdorf (ots)
Am Dienstag, 14.04.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen Teil des Seitenschwellers unterhalb der rechten hintern Tür (Beifahrerseite) eines Land Rovers. Das Fahrzeug war zwischen circa 8 und 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Tiergartenstraße abgestellt. Ein noch verbleibender, vorderer Teil des Seitenschwellers wurde durch die Tat beschädigt.
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