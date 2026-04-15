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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung in den Räumlichkeiten der Tafel

Betzdorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.04., und Dienstag, 14.04.2026, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf ungeklärte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten der Betzdorfer Tafel der evangelischen Kirchengemeinde in der Gontermannstraße. Hier warf sie zum Beispiel Lebensmittel durch die Räumlichkeiten und entleerte Feuerlöscher, sodass entsprechende Schäden entstanden.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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