Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung in den Räumlichkeiten der Tafel

Betzdorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.04., und Dienstag, 14.04.2026, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf ungeklärte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten der Betzdorfer Tafel der evangelischen Kirchengemeinde in der Gontermannstraße. Hier warf sie zum Beispiel Lebensmittel durch die Räumlichkeiten und entleerte Feuerlöscher, sodass entsprechende Schäden entstanden.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell