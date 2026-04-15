POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

Weyerbusch und Bruchertseifen (ots) - Am Montag, 13.04.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Abend- und frühen Nachtstunden Geschwindigkeitskontrollen an mehreren Örtlichkeiten in Weyerbusch und Bruchertseifen durch. Es konnten insgesamt 8 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden ...

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