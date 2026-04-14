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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Weyerbusch und Bruchertseifen (ots)

Am Montag, 13.04.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Abend- und frühen Nachtstunden Geschwindigkeitskontrollen an mehreren Örtlichkeiten in Weyerbusch und Bruchertseifen durch. Es konnten insgesamt 8 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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