Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Wissen OT Giebelhardt (ots)

Am 13.04.2026 kam es gegen 14:15 Uhr auf der beengten K 68 zwischen Birken-Honigsessen und Giebelhardt zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei entstand Sachschaden am linken Außenspiegel bei einem der beteiligten PKW. Der andere beteiligte dunkelfarbene PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Wissen bittet um etwaige Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02742 / 935 - 0

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