Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem
Isert (ots)
Am Montag, 13.04.2026, gegen 18.50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 im Bereich Isert ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer die B 256, aus Richtung Eichelhardt kommend, in Fahrtrichtung Bruchertseifen. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Weiterhin entstand Sachschaden.
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