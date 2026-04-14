Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug
Altenkirchen (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 10.04.2026, 17.00 Uhr, bis Montag, 13.04.2026, 10.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Graf-Zeppelin-Straße, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Ford ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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