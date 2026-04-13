Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl einer Rüttelplatte in Roßbach (Wied)

Roßbach (Wied) (ots)

In der Zeit von Freitag, 10.04.2026, 16:00 Uhr, bis Montag, 13.04.2026, 7:00 Uhr ereignete sich auf einer Baustelle in der Straße Am Heckweg in 53547 Roßbach (Wied) der Diebstahl einer Rüttelplatte. Zur Sicherung wurde seitens der Baufirma die Gabel eines Radladers auf selbige abgelegt. Bislang ist unklar wie unbekannten Täter die 600 kg schwere Rüttelplatte abtransportiert, bzw. die Sicherung mittels Radlader überwunden haben. Es ist zu vermuten, dass der Radlader selbst hierzu genutzt wurde. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

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