PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Beeinflusst mit Elektrokleinstfahrzeug unterwegs

Wissen (ots)

Am 11.04.2026 kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 01:30 Uhr in der Schloßstraße einen 29-jährigen Elektrokleinstfahrzeugführer. Dabei wurde festgestellt, dass dieser sowohl unter Alkohol- als auch unter Cannabis-Einfluss stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt mit dem sog. E-Scooter untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 12:24

    POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

    Wissen (ots) - In der Nacht von Freitag, 10.04., auf Samstag, 11.04.2026, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen Mitternacht in der Rathausstraße einen PKW der Marke Audi. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 58-jährigen Fahrzeugführer aus dem Rhein-Sieg-Kreis Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Ein entsprechendes ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:35

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Kirchen (Sieg) (ots) - Eine 41-jährige Seat-Fahrerin und ein 70-jähriger Citroën-Fahrer befuhren am Donnerstag, 09.04.2026, gegen 12:25 Uhr die Koblenz-Olper-Straße im Ortsteil Wehbach. Als die Seat-Fahrerin aufgrund eines geparkten Fahrzeugs abbremste, erkannte der nachfolgende 70-jährige dies nicht ausreichend, und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Die Beifahrerin im Citroën wurde hierdurch leicht ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 10:13

    POL-PDNR: Wochenendpressebericht vom 10. - 12.04.2026

    Neuwied (ots) - Verkehrsgefährdung durch Hochzeitskorso auf der B42 Am Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr wurde der Polizei Neuwied ein auffälliger Hochzeitskorso auf der B42 gemeldet, an welchem sieben bis acht Fahrzeuge beteiligt seien, die durch ihr Fahrverhalten den Straßenverkehr erheblich gefährdeten. Demnach fuhren die beteiligten Fahrzeuge wiederholt in Schlangenlinien und nutzten dabei beide Fahrstreifen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren