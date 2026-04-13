POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Urbach (ots) - Am 10.04.2026 gegen 17:30 Uhr kam es zu einer unklaren Rauchentwicklung im Ortskern von Urbach. Vor Ort konnte eine in Brand stehende Scheune festgestellt werden. Durch den Brand wurde auch ein benachbartes leerstehendes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Funkenflug kam es auch bei einem weiteren Objekt zu einem Brandschaden. Es kam zu keinen Personenschäden. Ermittlungen zu Brandursache dauern ...

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