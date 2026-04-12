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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht vom 10. - 12.04.2026

Neuwied (ots)

Verkehrsgefährdung durch Hochzeitskorso auf der B42

Am Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr wurde der Polizei Neuwied ein auffälliger Hochzeitskorso auf der B42 gemeldet, an welchem sieben bis acht Fahrzeuge beteiligt seien, die durch ihr Fahrverhalten den Straßenverkehr erheblich gefährdeten. Demnach fuhren die beteiligten Fahrzeuge wiederholt in Schlangenlinien und nutzten dabei beide Fahrstreifen, teilweise auch bei Gegenverkehr. Außerdem sei es zu einem Beinahe-Unfall gekommen. Die Polizeibeamten konnten den Korso schließlich auf der B42 in Höhe Irlich kontrollieren, es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Mehrere Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet der Polizei Neuwied festgestellt

Im Zeitraum von Freitag, 10. April, bis Sonntag, 12. April 2026, stellte die Polizei Neuwied im Dienstbezirk insgesamt fünf sogenannte Trunkenheitsfahrten fest. Bei Verkehrskontrollen in den frühen Morgenstunden wurden zwei männliche Fahrzeugführer überprüft, die jeweils einen Pkw mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,59 Promille beziehungsweise 1,76 Promille führten. Darüber hinaus konnte bei einem weiteren Pkw-Fahrer der Konsum von Marihuana nachgewiesen werden. In zwei weiteren Fällen führten Männer jeweils einen E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen alle Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen beziehungsweise Strafverfahren eingeleitet, zwei Führerscheine wurden sichergestellt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die erheblichen Gefahren hin, die vom Führen von Fahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ausgehen, und kündigt weitere Kontrollen an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0
E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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