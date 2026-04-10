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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrollmaßnahmen Realschule plus Puderbach

Puderbach (ots)

In den Abendstunden des 09.04.2026 wurden seitens der Polizeiinspektion Straßenhaus mehrere Kontrollmaßnahmen im Bereich der Realschule plus Puderbach durchgeführt. Hintergrund waren mehrere Hinweise auf mögliche Ordnungsstörungen im Bereich des Schulgeländes. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnten mehrere Jugendliche kontrolliert werden. Ein mitgeführter Roller verfügte über keinen bestehenden Versicherungsschutz. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-952-0
Göbel,PK

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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