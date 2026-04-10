POL-PDNR: Kontrollmaßnahmen Realschule plus Puderbach

56307 Dernbach (ots) - Am Mittwoch, den 08.04.2026 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf einem Schotterweg bei der Baumschule "Funk Karl-Jürgen" in der Nähe zur K121 bei Dernbach eine Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein PKW VW beim Rückwärtsfahren auf einem angrenzenden Schotterweg einen geparkten Anhänger eines Pkw-Gespanns. Ob ein Schaden an dem Pkw-Gespann entstanden ist, ist bislang unklar. Etwaige Zeugen, insbesondere der bislang unbekannte Fahrer des ...

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