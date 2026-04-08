Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

56307 Dernbach (ots)

Am Mittwoch, den 08.04.2026 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf einem Schotterweg bei der Baumschule "Funk Karl-Jürgen" in der Nähe zur K121 bei Dernbach eine Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein PKW VW beim Rückwärtsfahren auf einem angrenzenden Schotterweg einen geparkten Anhänger eines Pkw-Gespanns. Ob ein Schaden an dem Pkw-Gespann entstanden ist, ist bislang unklar.

Etwaige Zeugen, insbesondere der bislang unbekannte Fahrer des Pkw-Gespanns werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

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