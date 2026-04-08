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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Regenfallrohre an Westerwaldschule entwednet

Gebhardshain (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 27.03., und Dienstag, 07.04.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft kupferne Regenfallrohre vom Schulgebäude der Westerwaldschule an der Steinebacher Straße. Hierdurch dürfte ein geschätzter Schaden von rund 1500 Euro entstanden sein.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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